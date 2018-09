Os policiais civis de Aquidauana conseguiram impedir a fuga de 19 detentos da delegacia da cidade no último sábado (1°). Os presos, que estavam aguardando a transferência para o presídio da região, fizeram um buraco no piso do banheiro da cela para tentarem escapar. Contudo, durante uma vistoria no local, os agentes descobriram os planos e evitaram a fuga.

De acordo com o “O Pantaneiro”, todos os policiais civis e investigadores do Setor de Investigações Gerais (Sigo), foram acionados para revistarem a cela, onde os detentos estavam. Durante a fiscalização, os agentes perceberam que no banheiro havia um buraco, que seria usado pelos presos para fugir do local.

Os 19 detentos tinham a intenção de escapar da prisão. Contudo, após a fuga ser impedida, 15 presos foram transferidos para a Delegacia de Dois Irmãos do Buritti e para o presídio de Aquidauana. Os outros quatro permaneceram na delegacia da cidade.

Um caso parecido aconteceu no mês de julho deste ano, quando dez detentos conseguiram escapar da mesma delegacia após cavarem um túnel no local.