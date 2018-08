Na manhã de domingo (26) policiais civis de Dourados levaram dois dos autores do assassinato do cabeleireiro Heberson Júnior Cavalcante de Almeida até o local do crime na tentativa de localizar a faca utilizada para cometer o crime. Segundo os autores a faca foi jogada num terreno localizado na periferia de Dourados.

De acordo com o Dourados News três pessoas acabaram presas após as investigações e serão apresentadas na manhã desta segunda-feira (27). Marcos Vicente Ciardulo, 23anos, o ‘Gordão’, Josimar da Silva Lemos, 30 anos, o ‘Neguinho’ ou ‘Surdo’ e Wellington Cardoso, 29 anos, estão presos desde a sexta-feira no 1º Distrito Policial de Dourados.

As investigações apontam que Josimar cometeu o assassinato e após o crime, se deslocou até a região norte da cidade para se desfazer da arma. Ele também teria ficado no cativeiro ao lado de Marcos, acusado de atrair a vítima, enquanto Wellington levava o Ford Fiesta de Heberson até a região de fronteira, no município de Coronel Sapucaia.

O corpo do cabeleireiro foi encontrado no dia 13 de agosto em um canteiro de obras. Ele estava com as mãos e pés amarrados e o pescoço cortado com golpes de faca. O rapaz estava desaparecido há três dias quando populares o encontraram.