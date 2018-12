O empresário levou seis tiros após uma discussão com o militar

Um policial militar atirou contra um açougueiro e se matou, logo em seguida, na noite deste sábado (1º), em Ivinhema.

Conforme o “Ivinoticias”, o empresário Flávio Fernandesm 38 anos, foi alvejado com aproximadamente seis tiros, que atingiram o olho direito, a nuca, o ombro,o abdômen, a virilha e a região lombar. O policial militar identificado como Ezequiel Ferreira, efetuou os disparos após uma discussão com Flávio na Casa de Carne Costelão & Cia, no bairro Guiray.

Informações preliminares apontam que a Polícia Militar (PM) de Ivinhema foi acionada para atender uma briga no local, mas ao chegar, Ezequiel sacou a arma e efetuou vários disparos contra Flávio e nos próprios companheiros de farda. Enquanto Flávio era atendido pela polícia e também pela guarnição do Corpo de Bombeiros, Ezequiel fugiu tomando rumo ignorado.

Após a chegada de Flávio ao Hospital Municipal, a guarnição do Corpo de Bombeiros recebeu informações de que Ezequiel teria cometido suicídio em uma rua próxima a Escola Sidney Carlos Costa.

Ezequiel foi encontrado caído no chão ao lado do seu carro, a polícia isolou o local e não deu detalhes sobre o caso, Ezequiel era morador de Ivinhema, mas estava lotado na cidade de Novo Horizonte do Sul.

A Polícia Civil, bem como a Perícia Criminal estiveram nos locais do crime.