O policial civil Reginaldo Nascimento, 47 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (21), após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Mato Grosso, esquina com a rua Alagoas, centro de Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas, o policial trafegava com a moto na faixa da esquerda na avenida Mato Grosso, e o condutor, de 19 anos, seguia na faixa central no mesmo sentido com o veículo modelo Fiat Uno. O acidente ocorreu quando o motorista do carro realizou uma conversão a esquerda para entrar na rua Alagoas. Ele teria fechado o policial interceptando a trajetória dele que bateu na lateral do carro, foi arremessado em uma placa de propagando vindo a cair no canteiro.

Com a força do impacto o capacete de Reginaldo rachou, ele morreu antes da chegada do socorro médico.

O motorista do carro ficou abalado com a situação, ele fez o teste do bafômetros e nada foi constatado. Agentes municipais de trânsito estiveram no local.

Reginaldo Nascimento trabalhava no sigo da capital, ele estava a caminho de casa e tinha acabado de sair de um plantão. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.