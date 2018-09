O policial militar Rodrigo Scaldelai, 32 anos, foi encontrado morto no último sábado (1°), com um tiro na cabeça. O caso aconteceu no município de Fátima do Sul.

De acordo com o MS News, o policial chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade pelo Corpo de Bombeiros, contudo, não resistiu ao ferimento e morreu.

Conforme o site de notícias, o policial que morava em Fátima do Sul e trabalhava na cidade de Deodápolis. A suspeita é suicídio. O caso será investigado.