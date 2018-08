Um policial militar de 51 anos, matou a mulher e se matou na manhã de terça-feira (7), na região do Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

Segundo a polícia, Epaminondas Silva Santos chegou ao local em uma motocicleta, chamou a mulher Adriana Castro Rosa Santos, de 40 anos, no portão e quando ela saiu, atirou. Em seguida, o policial se suicidou. O casal tinha dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina, de 7 anos.

De acordo com depoimentos prestados à Polícia Civil, o casal estava em processo de separação, mas o militar não aceitava o término do relacionamento. Epaminondas trabalhava no 8º Batalhão da PM, em Ceilândia Norte.

A Polícia Militar divulgou em nota que "lamenta imensamente o fato". "O trabalho diário dos policiais militares nas ruas do DF visa, entre outras coisas, evitar esse tipo de crime. A PMDF se solidariza com os familiares e está a disposição para auxiliar no que for necessário", apontou o comunicado.

O crime ocorreu no dia em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos.