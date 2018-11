Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e militares da Grupo Especializado Tático de Moto (Getam) realizam nesta quarta-feira (14), uma ação em busca de criminosos que possam estar se escondendo na "favelinha" do bairro Estrela Verá.

A região se transformou no ‘QG’ do crime organizado no município. Até o momento não há prisões e as ações são ostensivas.

Populares são abordados e questionados pelos policiais em busca de informações que possam auxiliar na captura de bandidos que se escondem por ali.

QG do crime

O local se transformou em refúgio por parte do crime organizado em Dourados. Por conta do difícil acesso, faccionados tem usado a região para realização de seus "tribunais" e também organizar ações pela cidade.

Recentemente uma troca de tiros com policiais terminou com duas pessoas mortas. Rodrigo Ferreira Dias, 19 anos, e Arthur Rodrigues Neto, 18 anos. Os rapazes eram considerados bandidos de alta periculosidade.

Ambos também são acusados de participação na tentativa de assalto ao senador eleito Nelsinho Trad, no dia 27 de setembro, em frente a um hotel na região central. Na época, ele ainda era candidato ao cargo.