Um homem foi preso na noite de terça-feira (31) em Dourados, acusado por furto. O caso ocorreu no cruzamento da avenida Marcelino Pires com a rua Brasil.

Segundo informações do Dourados News, Gedivaldo Guilherme de Almeida, de 35 anos, estourou o cadeado de um caminhão baú, que pertence a um morador de Toledo (PR) e levou duas caixas com várias peças de roupas.

Moradores viram o momento em que o suspeito deixou o local com as caixas. Dentro delas havia calças, camisas e várias peças íntimas. Em seguida, ele tentou se esconder no interior de um container usado para armazenar lixo.

O rapaz foi detido por populares e em seguida, entregue a uma equipe da Rádio Patrulha, da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado em flagrante pelo crime.