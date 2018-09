Na noite da última quinta-feira (27) uma mulher tentou esfaquear seu namorado numa crise de ciúmes. Como não conseguiu feri-lo ela rasgou suas roupas e uma mala do companheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência Rogers Pinheiro Teodoro, de 42 anos, contou aos policiais que estava na casa de sua namorada Milaine Marcal Martins, de 36 anos, quando recebeu uma mensagem via Whatsapp de uma amiga, e a namorada não gostou do teor da mensagem partiu para cima dele com uma faca.Como Milaine não conseguindo atingir Rogers ela furou, com a faca, as malas e as roupas dele. O homem ficou com vários arranhões no braço esquerdo, mas não ficou com nenhuma lesão grave.

Segundo Rogers ele e Milaine estão juntos há quase dois anos, porém, durante esse tempo, ele o agrediu várias vezes e sempre motivada por ciúmes. Ele ainda conta que ela tentou suicídio e envia mensagens para as amigas dele ofendendo-as.

Ele disse que tentou relevar as crises de ciúmes de Milaine acreditando que ela melhoraria, no entanto nada mudou. A mulher ainda o ameaça dizendo "Vou ti matar"; Rogers apresentou a polícia as conversas de whatsapp, áudios e fotos dos fatos ocorridos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro como ameaça.