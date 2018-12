Um homem de 29 anos, foi preso na quinta-feira (13) acusado de ter agredido e esfaqueado a esposa, de apenas 17 anos, depois que a vítima postou uma foto no perfil do Facebook. O crime aconteceu no último domingo (9) em Rio Brilhante.

Segundo informações do Dourados News, o homem estava foragido desde domingo, dia da tentativa de feminicidio. Ele não teria gostado de ver a foto da jovem sendo "curtida" por um amigo e a agrediu. A adolescente foi atingida com pelo menos três facadas, na cabeça, perna e ombro, mas sobreviveu, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real.

A jovem ainda relatou que o homem havia dito que “depois ia terminar de matá-la”. Na delegacia, segundo o delegado Guilherme Sariam ele teria confirmado que “faria de novo”, em relação às agressões.

Além do mandado, a jovem também havia requisitado na Justiça, medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha.