As bombas foram lacradas e o proprietário foi notificado

Um posto de combustíveis foi fechado, nesta quinta-feira (16), pelos militares da Polícia Militar Ambiental (PMA), em Nova Alvorada do Sul, por funcionar sem a licença ambiental.

Segundo a PMA, as bombas foram lacradas e o proprietário foi notificado a apresentar projeto para tentar a regularização junto ao órgão ambiental estadual.

O proprietário do posto, um idoso de 69 anos, residente em Junqueirópolis - SP, responderá por crime ambiental de funcionar atividade poluidora sem autorização órgão ambiental competente, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Depois das apurações no processo administrativo aberto pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a empresa poderá ser multada entre R$ 5 mil a R$ 10 mil, conforme a previsão do Decreto Federal 6.514/2008.