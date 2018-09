O prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB), já retomou as atividades na gestão municipal da cidade na semana passada. A família do gestor ainda se recupera do atentado e vivem sob escolta da Polícia Militar.

De acordo com informações do Dourados News, a assessoria do prefeito informou que o Governo do Estado ofereceu segurança e que Bettoni está acompanhado pelos PMs em todo o lugar que ele vai.

A assessoria ainda confirmou ao site de notícias que tudo está tranquilo no momento e que o prefeito está recebendo a população na prefeitura normalmente.

Relembre o caso

Na noite do dia 14 de junho, o prefeito de Paranhos foi alvo de um pistoleiro ao chegar em casa. Ele foi baleado no abdômen e no braço, e dois tiros de raspão na cabeça e na boca. Dirceu Bettoni foi atendido no hospital da cidade pelo médico e prefeito de Amambai, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB) e depois encaminhado para o Hospital do Coração em Dourados.

Bettoni ficou cerca de um mês internado e passou por cirurgias. Após o período, foi ao estado de São Paulo realizar sessões de fisioterapia para recuperação dos movimentos do braço.

Dois suspeitos de envolvimento no atentado foram presos pela polícia em Rio Brilhante na madrugada do dia 17 de junho. Gabriel Queiroz, 26 anos, e Djuly Priscilla Couto, 28 anos, foram detidos a caminho de Campo Grande.

Gabriel confessou ter sido o autor dos disparos contra o prefeito, ainda disse que receberia R$ 20 mil para cometer o crime a mando de um desconhecido brasileiro que vive no Paraguai.

Horas após a prisão do casal, na tarde daquele domingo (17), Jomar Lemes, 47 anos, foi executado a tiros de pistola 9 milímetros e pistola ponto 40 ao sair da delegacia de Polícia Civil no município que investiga o crime. Ele teria ido prestar esclarecimentos sobre o caso, pois teria testemunhado o atentado ao prefeito.

Jomar havia acabado de prestar depoimento e voltava para a casa, quando foi abordado pelos atiradores que estavam em um veículo. Ele foi atingido por vários tiros, principalmente na região da cabeça. No local, foram recolhidas 37 cápsulas de pistola 9 milímetros e oito de ponto 40. A vítima era natural do Paraguai, mas residia no Brasil.

O caso do atentado contra o prefeito segue sendo investigado sem divulgação de novos detalhes para não atrapalhar as apurações. Na delegacia de Paranhos, as investigações continuam na tentativa de apurar os mandantes do atentado contra Bettoni.