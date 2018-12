Na tarde de terça-feira (18), um detento do regime semiaberto, de 25 anos, se deu mal e acabou levando um tiro na nádega ao ser flagrado arremessando sacolas para dentro da Colônia Penal de Três Lagoas. Ele foi visto por três mulheres e tentou agredir uma delas que estava grávida.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as três mulheres são policiais militares e estavam passando pelo local, quando avistaram a ação do suspeito. Ao ser abordado o homem notou que os integrantes da equipe eram todas do sexo feminino, dizendo que nenhuma delas o aguentaria na “porrada”.

Elas repreenderam o homem que ficou muito irritado e tentou agredir a equipe entre elas uma gestante. Nisso, uma policial acabou efetuando um disparo de arma de fogo para a defesa das policiais, atingindo a nádega do suspeito que fugiu do local.

O suspeito teria dito que não retornaria para o para o presídio e passou a adentrar nas casas da região. Equipes da polícia militar iniciaram buscas pelo detento e uma moradora afirmou ter visto, ele seguindo em direção a Colônia Penal.

Ele foi encontrado na Colônia, e na tentativa de não ser reconhecido raspou o cabelo. Mas, logo confessou a ação, afirmando também que estava ferido. O homem foi levado para o hospital Auxiliadora para cuidados médicos. Um procedimento interno foi instaurado para apurar a conduta do preso.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitários da cidade.