Os policiais militares do terceiro Pelotão de Itaporã realizavam ronda de rotina quando avistaram Eduardo Gimenes da Silva, em um ponto de ônibus, os policiais pararam e deram ordem de prisão pelo assalto ocorrido na noite anterior em um hotel da cidade. O homem foi conduzido à delegacia. Segundo informações policiais, Eduardo estava evadido do semiaberto.

Assalto

O delito ocorreu na noite da sexta-feira (7), por volta das 21h30, quando Eduardo entrou no hotel e anunciou o assalto, roubando em torno de R$ 150.

Segundo o boletim de boletim de ocorrência, o funcionário ao ver o autor entrando no hotel, acreditou ser um cliente, mas assim que foi recebê-lo ele disse “se afasta e passa o que tá no caixa, se você não quiser que aconteça nada”, em seguida o autor levantou a camiseta fazendo menção de estar armado.

Sem contestar, ainda mais por sua família estar no local, a vítima pegou o dinheiro que estava no caixa, em torno de R$150 em notas de baixo valor e entregou ao autor que evadiu-se do local. A vítima percebeu que o autor tinha um objeto na cintura, mas não identificou qual era.

O autor foi identificado como sendo Eduardo Gimenes Silva. Em julho de 2017, ele foi preso em flagrante por ter roubado uma Ford F-350, de propriedade da Prefeitura Municipal de Itaporã.