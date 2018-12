O interno da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, Elton Bezerra de Oliveira, 22 anos, agrediu o agente penitenciário Lucas Pereira Braz, 28 anos, durante procedimento dentro do pavilhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o interno conseguiu abrir a algema com um pedaço de folha de papel alumínio retirado de uma marmitex e começou a deferir diversos socos, chutes e golpes com a algema agente.

O caso ocorreu quando o servidor entrou no corredor forte do pavilhão I para transferir o interno para uma cela disciplinar do pavilhão VI. Já no pavilhão, a vítima pediu para que o autor saísse do local, porém ele se negou e foi para o fundo do espaço. Neste momento, o preso utilizou um pedaço de alumínio da marmitex para abrir uma das mãos da algema e atacou o agente penitenciário.

Outro servidor, Carmo Soares Feitosa, 52 anos, interferviu na confusão e também ficou ferido. Para tentar intimidar, o suspeito afirmou que era membro do PCC e que mataria a dupla de agentes penitenciários.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Piratininga como ameaça e lesão corporal contra servidor público no exercício da função. A polícia investiga o caso e, principalmente, como o detento conseguiu abrir as algemas com um pedaço de papel alumínio.

De acordo com assessoria Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) o caso será apurado. E segundo a direção do presídio, foi aberto um procedimento disciplinar para avaliar a conduta do preso, podendo ocorrer mudança na contagem de sua data base, o que ocasiona maior tempo de permanência na prisão. O interno está isolado preventivamente em cela disciplinar.