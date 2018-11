A tentativa de homicídio aconteceu no Assentamento Sucesso, em Nova Alvorada do Sul

Policiais Militares de Nova Alvorada do Sul, efetuaram a prisão em flagrante pai que foi acusado de esfaquear a própria filha na noite de quinta-feira (15).

A tentativa de homicídio aconteceu no Assentamento Sucesso, em Nova Alvorada do Sul, onde pai e filha se desentenderam e o pai atingiu a própria filha com arma branca. A vitima foi socorrida para o Hospital Francisca Ortega.

Conforme relato do marido da vítima, o sogro frequentemente ingere bebidas alcoólicas e ocasiona discussões, não sendo essa a primeira vez em que tenta esfaquear alguém na residência.