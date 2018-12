Enquanto os policiais realizavbam a vistoria, o homem aproveitou para fugir do local com a chave do veículo

Foi apreendido na manhã desta segunda-feira (17) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 30 da BR-267, na cidade de Bataguassu, 115 kg de cocaína que estavam sendo transportadas em um caminhão.

De acordo com a PRF, no último domingo (16), o caminhão havia sido recolhido para o pátio de apreensão por excesso de peso. O motorista ficou nervoso, e enquanto os policiais realizavam vistoria, o homem aproveitou para fugir do local com a chave do veículo.

Foram localizados, em dois pneus de estepes, 116 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 115 kg da droga. Foi realizado busca pela redondeza, mas o traficante não foi localizado. O veículo e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.