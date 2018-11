A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado (24), em compartimento oculto de um veículo 14,9 quilos de cocaína

A equipe da PRF realizava fiscalização rotineira quando abordou o veículo GM/Ônix com placa de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 27 anos.

Ao ser questionado sobre os motivos e circunstâncias da viagem o motorista demonstrou nervosismo, prestando informações contraditórias. O carro tinha plotagem de uma empresa de papel, com sede em Campo Grande-MS, e o condutor estava uniformizado e tinha também um crachá, afirmando ser representante comercial em viagem.

Desconfiados, os policiais se dirigiram até à Unidade Operacional da PRF, no km 556, e iniciaram uma verificação minuciosa no automóvel. A equipe encontrou 29 tabletes de cocaína em um fundo falso preparado para o transporte do entorpecente. Ao todo somou-se 14,9 quilos da droga.

Perguntado sobre o ilícito, o motorista disse que pegou o carro já preparado em Corumbá-MS e o entregaria em um posto de combustíveis em Campo Grande-MS e pelo transporte receberia R$ 3 mil.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda-MS com o veículo e a droga apreendida.