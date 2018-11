O motorista declarou que adquiriu o entorpecente no município de Coronel Sapucaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça feira, 20 de novembro, no km 18 da BR 267, em Bataguassu/MS, 15 kg de maconha que estavam escondidos em um tanque de combustível.

Após abordagem de rotina, foi dada ordem de parada ao veículo Citroen/C3 com placas aparentes de Americana/SP. O condutor do veículo, de 31 anos, demonstrou nervosismo durante a entrevista com os policiais.

Foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo, sendo localizados no tanque de combustível, 30 tabletes de maconha, totalizando 15 kg da droga. O motorista declarou que adquiriu o entorpecente no município de Coronel Sapucaia/MS e que a droga seria levada à Americana/SP.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu/MS.