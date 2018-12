Em vistoria no veículo, a equipe policial encontrou no câmbio e no painel do automóvel, dois tabletes de cocaína

Foi apreendido nesta quinta-feira (20) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Anastácio, 2 quilos de cocaína escondidos em um carro.

Os agentes abordaram um veículo HB20 com placas de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. O motorista demonstrou muito nervoso e entrou em contradições em algumas respostas. A equipe policial decidiu realizar uma vistoria no veículo e encontrou no câmbio e no painel do automóvel, dois tabletes de cocaína, totalizando 2 kg da droga.

O motorista, de 28 anos, declarou que o carro era alugado. Ele buscou a droga em Corumbá e entregaria a uma pessoa no aeroporto de Campo Grande, aonde receberia mil reais pelo transporte.

O autor, o veículo e a droga foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.