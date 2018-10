Condutor do caminhão de 38 anos apresentou nota fiscal falsa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 mil maços de cigarros na BR-163 na manhã desta segunda-feira (15) em Rio Brilhante. Depois de uma fiscalização de rotina, um caminhão com placa de Curitiba (PR) foi parado pelos policiais, quando o condutor de 38 anos apresentou nota fiscal falsa, momento que os federais decidiram fazer uma vistoria no compartimento de carga do veículo.

Foi encontrado pela equipe, 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Indagado, o motorista disse que havia saído de Rio Brilhante e iria até a capital, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte da carga contrabandeada. O caso foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados.