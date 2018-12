O ilícito foi encontrado durante vistoria do veículo; motorista já havia sido preso por tráfico

Durante fiscalizações na Unidade Operacional de Dourados-MS, da BR-163, foi abordado uma carreta Volvo/FH12 atrelado a um semi-reboque, todos com placas de Alto Piquiri-PR. O motorista, um homem de 32 anos, demonstrou nervosismo ao ser abordado, apresentou nota fiscal da carga e disse estar transportando grãos de milho.

A equipe policial decidiu realizar uma vistoria minuciosa e encontrou fundos falsos no compartimento de "cozinha" do reboque, nas laterais e teto da cabine. Dentro dos compartimentos, foram descobertos vários tabletes, totalizando 220 kg de cocaína.

O condutor declarou ter pego o caminhão-trator na residência de uma moradora de Ponta Porã (MS) e foi até um posto de combustíveis da cidade para pegar a carga, porém negou saber da existência do ilícito no automóvel. Ele confessou ainda ter sido preso em 2016 por tráfico de drogas, no Rio de Janeiro, quando transportava 2 toneladas de maconha.

O preso, juntamente com o veículo e a droga, foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados/MS.