No interior do carro foram encontrados 249 tabletes de maconha

Na madrugada desta terça-feira (2), no quilômetro 8 da BR-267, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 227,5 quilos de maconha sendo transportadas em um veículo adulterado.

Durante a fiscalização de rotina, foi dada ordem de parada ao veículo Prisma com placa de São Paulo. O condutor não obedeceu à ordem e segui em fuga. Alguns quilômetros à frente, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e acabou colidindo em uma defensa. O motorista ainda tentou fugir a pé, porém, foi preso pela equipe.

No interior do carro foram encontrados 249 tabletes de maconha que somaram 227,5 quilos da droga. Os policiais constataram que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas não possuía registro de roubo ou furto.

O condutor, de 21 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, por dirigir veículo, colocando em perigo a segurança alheia e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Bataguassu.