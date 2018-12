A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (7), 250 mil maços de cigarros, após o suspeito tentar fugir para a fronteira com o Paraguai.

Durante fiscalizações em frente a Unidade Operacional de Eldorado (MS), no km 33 da BR-163, os agentes abordaram um Volvo/VM 270, com placas aparentes de Gaspar (SC). O motorista, de 40 anos, se mostrou nervoso com a abordagem apresentou notas fiscais com suspeita de inautenticidade. Os policiais solicitaram, então, que o condutor os acompanhasse até o posto fiscal da Receita Estadual de Mundo Novo (MS) para verificação dos documentos.

Após alguns quilômetros de escolta, o motorista iniciou uma tentativa de fuga, dirigindo em alta velocidade na contramão da via, colocando em risco à segurança dos outros usuários da via. O suspeito também avançava contra a viatura. Os policiais decidiram, então, realizar disparo aos pneus do caminhão, fazendo ele parar. O motorista ainda tentou fugir a pé pela vegetação, porém não obteve êxito.

No compartimento de carga do caminhão, foram encontradas várias caixas com cigarros contrabandeado, totalizando 250.000 maços. O homem declarou ter pego o veículo carregado em Eldorado o levaria até Belo Horizonte (MG) e receberia a quantia de R$ 5.000 pelo transporte.

Em consulta aos sinais de identificação do caminhão, foi observado que ele apresentava placas falsas, sendo as originais de Birigui/SP, sem registro de roubo/furto.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal.