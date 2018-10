Na madrugada desta quarta-feira (31) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 274 kg de maconha, no km 129 da BR-267, em Nova Andradina.

Durante fiscalizações da Operação Égide, a equipe policial deu ordem de parada a um Nissan Versa com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, o qual não respeitou a determinação, e acabou acelerando e tentando fugir.

A equipe PRF fez o acompanhamento tático e após 4 km o veículo foi abandonado por seus dois ocupantes que fugiram pelo matagal próximo a rodovia. Quando os policiais fizeram uma vistoria no veículo, foram encontrados no porta-malas, 274 kg de maconha.

O veículo e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Os suspeitos do transporte dos entorpecentes não foram encontrados.