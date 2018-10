Havia indícios de adulteração no tanque de combustível; entorpecente foi econtrado do compartimento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (25), 33,7 kg de cocaína, no km 530 da BR-163, em Jaraguari-MS.

Durante fiscalizações da Operação Égide, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo VW/Amarok, com placas aparentes de Bonito-MS. O motorista era um homem de 33 anos, acompanhado de sua esposa, de 39 anos.

Ambos apresentaram nervosismo à abordagem, dando respostas contraditórias acerca dos motivos da viagem, motivo que levou os policiais a realizarem uma vistoria minuciosa no veículo.

Foram encontrados indícios de adulteração no tanque de combustível do automóvel. Dentro do compartimento foram encontrados 34 tabletes de cocaína que, após pesados, apresentaram 33,7 kg da droga.

O motorista declarou ter comprado o ilícito em Ponta Porã-MS e iria comercializar em Goiânia-GO, onde receberia a quantia de R$ 12 mil pela venda.

Os presos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande-MS.