Dentro do carro foram encontrados vários tabletes e fardos com maconha, além de invólucros contendo skunk

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (6), 361 kg de maconha e 14 kg de skunk, no km 129 da BR-267, após o motorista capotar o veículo durante tentativa de fuga.

Os agentes da PRF da Unidade Operacional de Nova Andradina/MS deram ordem de parada a um Fiat/Uno Mille com placas aparentes de Cafelândia/PR. O motorista, um homem de 41 anos, não acatou à ordem e iniciou fuga em alta velocidade.

Foi realizado acompanhamento tático, mas após 4km, o condutor perdeu o controle do automóvel, vindo a capotar às margens da rodovia. Dentro do carro foram encontrados vários tabletes e fardos com maconha, além de invólucros contendo skunk. Após pesagem, foi totalizado 361 kg quilos de maconha e 14 kg de skunk.

O condutor declarou ter pego a carro com o ilícito em Amambai/MS e levaria até Bataguassu/MS. Afirmou ainda que receberia a quantia de R$ 5.000 reais.

Também foi observado que o veículo possuía seus sinais de identificação adulterados, com registro em São Paulo/SP, sem ocorrência de roubo/furto.

O condutor foi atendido após o acidente pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhado à Santa Casa de Nova Andradina/MS, onde realizou exames. Após liberação médica, ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Civil local.