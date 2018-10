A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 392kg de maconha neste sábado (20), após tentativa de fuga do condutor do veículo.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam em frente a Unidade Operacional Capey, BR-463 km 68, em Ponta Porã/MS, quando deram ordem a um Fiat/Línea LX. O condutor não acatou a ordem e tentou fugir. Após alguns minutos de acompanhamento tático o condutor abandonou o veículo e fugiu à pé para uma propriedade rural, vindo a ser capturado, logo em seguida.

No interior do veículo, porta malas e no assoalho, foi encontrado grande quantidade de maconha. Perguntado, o homem, de 34 anos, que possui outras condenações criminais, respondeu que receberia a quantia de R$ 2.000,00 mil reais para levar o entorpecente até a capital. Ele não quis informar quem seria o proprietário da droga.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado juntamente com o veículo para a sede da Polícia Federal em Ponta Porã/MS.