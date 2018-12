Foi apreendido na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quatro toneladas de agrotóxico, no km 348 da BR-163, em Rio Brilhante.

Os agentes da PRF realizavam uma fiscalização, quando abordaram um caminhão com placa de Ribas/PR e que estava com um reboque com placa de Umuarama/PR.

Após vistoria, foi constatado que um dos reboques estava carregado com 4 mil quilos de agrotóxico de origem estrangeira, sem os documentos legais.

O motorista, de 50 anos, informou que levaria os produtos até Mato Grosso e receberia a quantia de R$ 15.000 pelo transporte.

O condutor e o veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.