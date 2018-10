Neste domingo (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai transportados em uma carreta. A equipe fazia fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional, BR-163 km 324, quando abordaram um Iveco/Stralis740S46T, conduzido por um homem de 34 anos.

O motorista admitiu que transportava cigarro estrangeiro sem o devido desembaraço fiscal. Segundo ele, a carreta foi pega, já carregada, em Iguatemi (MS) e seria levada para o estado de Minas Gerais (MG).

No veículo havia 450 mil maços de cigarros, avaliados em cerca de R$ 2.250.000,00. Os policiais encontraram ainda um radio telecomunicador e a quantia de R$6.747,00 , que seria o pagamento do transporte do contrabando.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, junto com a carreta cigarros.