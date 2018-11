A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (26), 485 mil maços de cigarros contrabandeados, na BR-163, em Campo Grande/MS.

Durante fiscalizações de rotina, foi dada ordem de parada ao Volvo/FH12 380 com placas aparentes de Cassilândia/MS, atrelado a um semirreboque com placas aparentes de Coxim/MS. O motorista, de 39 anos, admitiu estar transportando cigarro de origem estrangeira.

Em fiscalização ao compartimento de carga, foram encontrados várias caixas, totalizando, 485 mil maços do ilícito. Foi encontrado também um rádio comunicador.

Em vistoria aos sinais de identificação, foi observado que as placas eram adulteradas, a do caminhão/trator tinha uma fita alterando o caractere, já o semirreboque original de Curitiba/PR tinha o caractere alterado com tinta.

O condutor declarou ter pego a carga em Dourados/MS e levaria até Belo Horizonte/MG e receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte. Disse também que havia um veículo realizando o serviço de batedor.

O preso, o veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal de Campo Grande/MS.