A droga estava em um veículo com a placa adulterada e registro de roubo/furto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC/MT), apreendeu nesta segunda-feira (10) no km 612 da BR 163, em São Gabriel do Oeste - MS, meia tonelada de maconha.

Durante fiscalização, foi dada ordem de parada ao veículo Hyundai/HB20s. O motorista do automóvel não respeitou à ordem e iniciou fuga pela BR-163. Após 1 km, os dois ocupantes abandonaram o carro e correram em direção a uma mata às margens da rodovia. Foi realizado busca pelos suspeitos, mas não foram localizados.

Após vistoria no automóvel, foram encontrados 501 quilos de maconha distribuídos em 590 tabletes. Também foi constatado que a placa aparente do veículo estava adulterada e que sua origem era da cidade de Campo Grande - MS, com registro de roubo/furto na mesma cidade.

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste - MS.