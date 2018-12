Preso possuía mandado de prisão por receptação expedido em novembro do ano passado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira, 30 de novembro, 577kg de maconha, em Rio Brilhante.

Durante fiscalizações de rotina na Unidade Operacional da PRF (BR-163 km 323), a equipe policial deu ordem de parada a um veículo com placas aparentes de Brasília, Distrito Federal. O condutor não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático e cerca de seis quilômetros depois, no km 329, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. O homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela mata, porém foi localizado e preso.

No banco traseiro e no porta-malas havia vários tabletes de maconha, totalizando, 577 kg da droga. Em consulta ao sistema, verificou-se que o automóvel era um clone com placas originais também de Brasília, onde tinha registro de roubo.

O motorista, de 23 anos, declarou que veio de Goiás com o veículo. Foi até Ponta Porã, onde carregou com a droga que teria como destino Jataí, interior de Goiás, local que receberia a quantia de R$ 20.000,00 como pagamento pelo transporte.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil em Rio Brilhante.