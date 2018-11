Nesta terça-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu seis mil e quatrocentos maços de cigarros, na BR-163, em Dourados. Durante fiscalizações da "Operação Égide", a equipe deu ordem de parada ao veículo Renault/Sandero, com placas de Dourados/MS. No carro foi abordado o motorista, de 52 anos e seu passageiro, de 39 anos.

Ao verificarem o interior do automóvel, foram encontrados 640 pacotes com cigarros do Paraguai, totalizando, seis mil e quatrocentos maços. Os ocupantes disseram que iriam comercializar os cigarros contrabandeados em Dourados e região.

Os presos, o veículo e a carga foram entregues à Polícia Federal de Dourados/MS.