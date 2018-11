A droga que estava no teto do veículo seria levada para São Paulo

Nesta quarta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 709kg de maconha escondida no teto de um caminhão baú. Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina na Unidade Operacional, BR-163 km 275, em Dourados/MS, quando abordaram um caminhão baú Volvo/FH12 420 com placas de Natal/RN e reboque com placa de Betim/MG, conduzido por um homem de 38 anos.

O motorista demonstrou grande nervosismo e em checagem a documentação do cavalo-trator foi constatado que possuía restrição judicial. Em fiscalização minuciosa nos veículos, a equipe PRF encontrou um fundo falso no teto do baú e escondidos havia uma grande quantidade de maconha. Os tabletes somaram 709kg do entorpecente.

Questionado sobre o ilícito, o homem respondeu que pegou o caminhão, já carregado em Ponta Porã/MS e pretendia levá-lo até a cidade de São Paulo/SP, onde receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte.

A droga, o caminhão e o preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados/MS.