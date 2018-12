A substância estava escondida em um compartimento oculto na cabine do cavalo-trator

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (10), 83,5 quilos de cocaína, duas pistolas e 27 munições, em Três Lagoas - MS.

Durante fiscalizações na Unidade Operacional da PRF, no km 23 da BR-262, foi abordado um caminhão Volvo/NH12380, atrelado a um reboque, ambos com placas de Três Lagoas/MS. O motorista, de 43 anos, estava acompanhado de seus dois filhos, de 19 e 16 anos.

Diante do nervosismo apresentado pelo condutor, a equipe conduziu os envolvidos até a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS, onde, com apoio de cães farejadores, localizaram presença de alguma substância em um compartimento oculto na cabine do cavalo-trator.

Os policiais rodoviários federais encontraram, então, 83,5 de pasta base de cocaína. Também foram localizadas duas pistolas calibre 22, dois carregadores e 27 munições calibre 22.

Todos os ocupantes do veículo negaram saber do ilícito escondido.

O conselho tutelar da cidade foi chamado para acompanhar o menor. Os outros dois envolvidos foram presos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Três Lagoas - MS.