A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira, 15 de novembro, 35 kg de cocaína, em Bataguassu/MS.

Em fiscalizações de rotina em frente à Unidade Operacional, no km 18 da BR-267, foi dada ordem de parada ao VW Santana com placas de José Bonifácio, interior de São Paulo. Ambos os ocupantes, o motorista de 30 anos e seu passageiro de 24, apresentaram nervosismo à abordagem, bem como informações contraditórias acerca dos motivos da viagem.

Foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo e encontrados, dentro do tanque de combustível, trinta tabletes com cocaína, que, somados, apresentaram 35 kg da droga.

Os dois homens declararam terem pego a droga em Ponta Porã e levariam até José Bonifácio,. Disseram ainda que receberiam a quantia de mil reais pelo transporte.

Os presos juntamente do veículo e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu.