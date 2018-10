A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (30), mais de 281 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta abandonada na BR-163.

A equipe recebeu informações da Central da PRF, de uma carreta Mercedes Benz/Axor 2540S com placa de Maringá/PR abandonada em uma via transversal na altura do km 482. O cavalo-trator estava com as portas destrancadas e sem as chaves. No seu interior foram encontrados os documentos do veículo e as notas fiscais.

Foram realizadas buscas próximo ao local a fim de encontrar o condutor, mas sem sucesso. Um funcionário de um lavo jato, próximo, informou que um homem solicitou a ele que lavasse a carreta, pois estava muito suja de barro. Ele saiu e não foi mais visto. O funcionário forneceu características do homem que abandonara a carreta.

Na carroceria da carreta havia várias caixas de cigarros, algo em torno de 281 mil maços de cigarros estrangeiros. Um prejuízo ao contrabando de cerca de R$ 1,4 milhão.

A carreta, a carga de cigarros e os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande/MS.