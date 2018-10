A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira, 26 de outubro, 410,56 kg de maconha e 9,42 kg de skunk. Também foi recuperado um veículo roubado e acabou preso um homem que fazia o serviço de ‘batedor’.

Durante deslocamento na BR 163, a equipe policial abordou no km 550, no município de Bandeirantes, um veículo VW/Gol com placas de Cuiabá, Mato Grosso. O motorista, um homem de 31 anos, disse aos policiais que estava voltando de Ponta Porã, onde havia realizado um curso de pós graduação, porém não soube informar o nome da Instituição de Ensino onde teria feito o curso, e nem o endereço.

Em vistoria ao interior do carro, foi encontrado um crachá em nome de outro homem. Diante dos fatos, os policiais suspeitaram que se tratava de um ‘batedor’ para uma carga de ilícito.

Os policiais rodoviários federais entraram em contato com outra equipe, que abordou próximo ao perímetro urbano de Bandeirantes um Fiat/Palio, com placas aparentes de Alta Floresta/MT. O condutor, de 26 anos, apresentou seus documentos, e foi constatado que o crachá achado dentro do primeiro automóvel pertencia ao condutor do Palio.

No veículo foram encontrados também vários tabletes de maconha, que, após pesados, apresentaram 410,56 kg (quatrocentos e dez quilos e cinquenta e seis gramas) do ilícito, e além de um embrulho com skunk, que totalizou 9,42 kg (nove quilos e quarenta e duas gramas) da droga.

Ao verificarem os sinais de identificação do Fiat/Palio, foi descoberto que o mesmo possuía alterações nas placas, com ocorrência de roubo/furto em Cuiabá/MT, registrado em 08/09/2018. O CRLV do carro pertencia a um lote furtado do Detran/MT.

Os presos, os veículos e os entorpecentes foram encaminhado à Polícia Judiciária local.