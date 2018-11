A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 12 mil reais com um motorista, em Paranaíba, na noite desta quarta-feira (28). Os policiais realizavam uma fiscalização na BR-158 km 92 quando abordaram um Hyundai/Tucson com placas de Alto Taquari-MT, conduzido por um homem de 23 anos.

Os policiais perceberam que os para-choques haviam sido mexidos. Em checagem minuciosa, encontraram dois compartimentos ocultos, um atrás do para-choque dianteiro e outro no traseiro, ambos tampados com uma chapa metálica e “tinham odor característico de cocaína”, de acordo os federais.

No compartimento traseiro, os policiais encontraram 13 pacotes de dinheiro nacional envolvido com plástico filme, somando R$ 11 mil. Com o motorista havia ainda a quantia de R$1.882,00, totalizando R$ 12.882,00 reais.

Questionado sobre os valores, o homem respondeu que não lhe pertencia e não sabia a origem do dinheiro, nem quem havia escondido. Quando foi perguntado sobre o odor de cocaína no veículo, ele ficou em silêncio.

O homem e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Paranaíba.