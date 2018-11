Motorista de 45 anos acabou tentando fugir do local em alta velocidade

No início da tarde desta terça-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu apreender 9.500 maços de cigarros no km 329, da BR-163, em Rio Brilhante - MS.

Em mais uma fiscalização de rotina, os policiais deram ordem de parada para um motorista que conduzia um Ford Focus, porém o motorista de 45 anos acabou tentando fugir do local em alta velocidade.

O motorista desrespeitou todo tipo de sinalização de trânsito enquando fugia, transitando várias vezes pela contramão e pelo acostamento, forçando ultrapassagem. Os policiais rodoviários federais não deixaram o infrator se distanciar, e no km 342, o condutor acabou batendo no meio-fio perdendo o controle do veículo.

Ao ser abordado os policiais constataram que dentro do automóvel havia vários maços de cigarros, o motorista falou que comprou a mercadoria em Ponta Porã e iria comercializar em Campo Grande.

O preso, juntamente com o veículo e a carga, foram entregues à Polícia Federal de Dourados.