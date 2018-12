A "Operação Natal 2018" da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será iniciada às 0h desta sexta-feira (21) e se estenderá até às 23h59 de domingo (25). Integrando a "Operação RodoVida", o objetivo é incrementar as ações de policiamento e fiscalização com a finalidade de prevenir e reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito, aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da operação.

Com o feriado caindo na terça-feira, a operação terá cinco dias de duração, um dia a mais que 2017. E tradicionalmente é o feriado mais movimentado do ano e por isso, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito.

O policiamento será reforçado com policiais do setor administrativo, principalmente nos locais e horários de maior intensidade do fluxo e incidência de acidentes graves conforme estatísticas do órgão, a fim de garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

A prevenção de acidentes, está focada na ostensividade e em comandos para coibir o abuso da velocidade, à ingestão de álcool associado ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

O carro chefe da PRF para a conscientização e o enfrentamento dos riscos em que os viajantes estão expostos, são promovidos os comandos direcionados à Educação para o trânsito. Em algumas unidades operacionais, os condutores e os demais ocupantes dos veículos são convidados a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. É um momento de reflexão e auto avaliação do próprio comportamento.