A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), apreendeu nesta quinta-feira (1º), mais de uma tonelada de maconha, no km 320 da BR-262, em Campo Grande/MS e prendeu três pessoas pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a Operação Égide – Cerco de Fronteiras, na quarta (31), a equipe, em fiscalização na Unidade Operacional de Água Clara/MS, no km 140 da BR-262, recebeu informações de dois veículos que teriam retornado o sentido após visualizarem uma viatura da PRF.

A equipe foi então informada de que dois veículo, uma caminhonete GM/S10, com placas de Campo Grande/MS e um Honda /Fit, com placas de Lucas do Rio Verde/MT, adentrou no estacionamento de um hotel, na entrada da cidade, às margens da BR-262. Foi realizada uma operação conjunta com a DENAR, em que os ocupantes dos automóveis foram abordados, às 10h desta quinta feira.

Dentro da caminhonete S10 foi localizada uma grande carga de maconha, que, após pesagem, totalizou 1.082,6 da droga. Também foi encontrado um rádio comunicador, sintonizado na mesma frequência de outro rádio instalado no Honda/Fit.

O motorista, um homem de 20 anos, declarou ter pego o entorpecente em Ponta Porã/MS e o levaria até Três Lagoas/MS, onde receberia a quantia de R$ 10.000 pelo transporte.

Os ocupantes do Fit, um homem de 37 anos e uma mulher de 45, de nacionalidade Paraguaia, foram presos em flagrante por fazer o serviço de ‘batedor’ para a carga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada à DENAR em Campo Grande/MS.