O condutor não foi localizado, e foi flagrado no veículo 62.8kg de maconha

Nesta quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um carro abandonado na BR-463 com drogas no porta mala. O veículo GM corsa estava sem as chaves, e quando foi vistoriado pelos policiais foi encontrado vários tabletes de maconha pesando 62.8kg, além de 47 munições de 7.65mm.

O condutor não foi encontrado. O carro e a droga foi encaminhada para o 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.