Foi deflagrada neste sábado (22) uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF) para cumprir 40 mandados de prisão contra suspeitos de facilitação de contrabando em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PRF, a "Operação Nepsis” tem como objetivo prender suspeitos de envolvimento com uma quadrilha de contrabandistas de cigarro.

A Corregedoria Regional da PRF em Mato Grosso do Sul iniciou uma troca de informações com a Polícia Federal, onde havia um inquérito que investigava uma quadrilha de contrabandistas que atuava entre Ponta Porã e São Paulo, com ramificações em Minas Gerais e Goiás. Após alguns meses de investigação, foi possível identificar o modus operandi dos envolvidos, o volume de mercadorias transportadas e apontar os principais integrantes que agiam na rota do contrabando.

Foram expedidos 40 mandados de prisão a serem cumpridos contra sete policiais rodoviários federais, quatro policiais militares – dois deles já estão presos –, dois policiais civis e outros membros do grupo. A Corregedoria Regional da PRF, com apoio da Corregedoria-Geral, em conjunto com o MPF e a Polícia Federal, cumpre os mandados em Dourados e Bataguassu.