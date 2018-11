A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (27), um veículo roubado com 468 kg de maconha e o batedor da carga, em Ponta Porã/MS.

Durante fiscalizações de rotina no km 68 da BR-463, a equipe policial deu ordem de parada ao Chevrolet/Celta com placas de São Paulo/SP conduzido por um homem de 36 anos, tendo como passageiro uma mulher de 23 anos e um homem de 22. Um dos passageiros apresentou documentação falsa, levantando a suspeita de que veículo fazia serviço de batedor.

Logo em seguida, foi dada ordem de parada ao Renault/Sandero com placas aparentes de Ribeirão Preto/SP, conduzido por um homem de 25 anos. Em vistoria ao segundo veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha, no porta-malas e no banco traseiro, totalizando, 468 kg do ilícito. Também foi encontrado uma pistola calibre 9mm com quatro carregadores e 139 munições de mesmo calibre.

Em checagens aos sinais de identificação do veículo, foi observado que as placas do Renault/Sandero eram falsas, originalmente de Guarulhos/SP e possuía registro de roubo/furto. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã/MS.