Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam três homens, na noite de segunda-feira, (27) transportando mais de uma tonelada de agrotóxicos sem documentação fiscal.

Segundo a PRF, a equipe fiscalizava em frente à Unidade Operacional em Dourados (BR-163/km 267), quando abordaram um caminhão, com placas de Arapongas-PR, conduzido por um homem de 62 anos.

O condutor estava muito nervoso e prestou informações inconsistentes acerca da viagem. Os policiais então, solicitaram ao motorista que retirasse a lona do caminhão para fiscalizar a carga transportada.

Sobre a carga regular de fertilizantes, foram encontrados diversos sacos de agrotóxico, que somaram 1.000kg (mil quilos) além de dois baldes contendo uma outra marca de agrotóxico que perfizeram 50kg (cinquenta quilos). Os agrotóxicos eram de origem estrangeira e não tinham qualquer documentação fiscal.

Questionado o condutor admitiu transportar o contrabando e que uma caminhonete fazia o serviço de batedor da carga de agrotóxicos.

A equipe foi em busca do “batedor” encontrando um veículo com características semelhantes na garagem de um hotel, às margens da rodovia, em Nova Alvorada do Sul.

Os ocupantes da caminhonete, dois homens de 39 e 43 anos, estavam no local. Ambos estavam nervosos e no aparelho celular de um deles, foi possível identificar o telefone do motorista do caminhão.

Questionado, confessou que contratou o condutor do caminhão para transportar os agrotóxicos de Guaíra-PR até a cidade de Nova Mutum-MT, e pagaria a quantia de R$ 5 mil. Ele admitiu ainda que com a caminhonete realizava o serviço de “batedor” da carga.

Os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Dourados, juntamente com os três indivíduos e a carga de agrotóxico.