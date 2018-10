A ação foi com auxílio da concessionária da via

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um veículo roubado e prenderam o motorista, na manhã de quinta-feira (18), no km 719 da BR-163, em Coxim.

De acordo com a PRF, a equipe recebeu informações em que um carro abandonado no acostamento da rodovia. Chegando ao local, os policiais encontraram uma viatura da concessionária da via. O atendente disse que ao prestar auxílio ao usuário, ele fugiu a pé para uma mata próxima, descrevendo para a equipe suas características e vestimentas.

O carro, que apresentava problema mecânico, foi removido para a Unidade Operacional da PRF para identificação veicular. Foi constatado que as placas aparentes de Cuiabá-MT eram falsas, e que na verdade o automóvel tem placas de Várzea Grande-MT, município vizinho da capital do Mato Grosso, com ocorrência de roubo/furto.

Depois de duas horas depois, a equipe recebeu a informação de que no km 722 havia um homem com as mesmas características do condutor que havia abandonado o automóvel. No local indicado, um homem, de 26 anos, caminhava sozinho.

Perguntado dos motivos de estar ali ele logo admitiu que pegou o veículo em um posto de combustível na cidade de Ouro Branco do Sul-MT, levaria até o Paraguai e receberia a quantia de R$ 1 mil, no entanto, desconhecia que o veículo era roubado.

O homem foi preso e encaminhado com o veículo à Delegacia de Polícia Civil em Coxim.