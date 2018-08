Um veículo roubado em Queimados - RJ, no último sábado (4), foi recuperado na terça-feira (7) pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma fiscalização de rotina, no quilômetro 612 da rodovia BR-163, em São Gabriel do Oeste.

De acordo com informações do Edição MS, os policiais abordaram um carro com placas do estado Rio de Janeiro, conduzido por um homem, de 39 anos.

Durante a identificação do veículo, os policiais verificaram que os sinais identificadores estavam adulterados e que a placa era falsa, tratando-se na verdade de uma VW/saveiro com ocorrência de roubo.

O condutor disse aos policiais que emprestou o veículo de um amigo na cidade de Ribeira do Pombal - BA, para buscar mercadorias de enxoval em Campo Grande.

Ocorrência encaminhada à delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.