A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta sexta-feira (7), em Nova Alvorada do Sul - MS, um veículo roubado.

A equipe estava no pátio de um posto de combustível quando, ao notar nervosismo do condutor de um utilitário Toyota/Hillux SW4, decidiu realizar uma vistoria no veículo. O automóvel possuía placas aparentes de Colorado - PR, mas após inspeção, foi constatado que as placas estavam adulteradas e que havia registro de roubo/furto na cidade de Paranavaí - PR, na quarta-feira (5).

O condutor, de 24 anos, informou que levaria o veículo até a cidade de Corumbá - MS, quando receberia a quantia de R$ 1.500 pelo transporte do utilitário.

O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.